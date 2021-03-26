В Екатеринбурге на машину упала глыба льда

Вчера в Екатеринбурге во дворе дома по ул. Луначарского с крыши трансформаторной подстанции на припаркованную машину рухнула глыба льда. ТП принадлежит МРСК Урала. В пресс-службе компании «Новому Дню» сообщили, что сотрудники компании не успели очистить скат крыши от снега и льда.

«У нас несколько тысяч подобных объектов по всему городу. Сотрудники просто не успевают очищать их от регулярно выпадающих осадков. Мы уже связались с автовладелицей и готовы оплатить компенсацию за нанесенный ущерб», – пояснили в компании.

Там считают, что вина является обоюдной, так как припаркованный автомобиль стоял в непосредственной близости к подстанции, что осложняет доступ энергетиков к объекту.

«Чтобы провести плановую проверку, чистку или экстренные ремонтные работы с оборудованием, нашим специалистам часто приходится искать владельцев, чтобы они переставили свои автомобили, освободив доступ к энергообъекту. Здесь же вина обоюдная – мы не успели убрать лед, а автовладелец близко припарковался к трансформаторной подстанции», – рассказали в МРСК Урала.

Энергетики попросили свердловчан внимательнее относиться к подобным ситуациям и не парковать свои машины близко к энергообъектам. Ранее «Новый День» сообщал о предложении внести в полис ОСАГО страховку от падения сосулек с крыш.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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