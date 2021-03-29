Организаторы «Бессмертного полка» ждут снятия ограничений к середине апреля

В Свердловской области в середине апреля могут снять ограничения по проведению массовых мероприятий. По крайней мере, на это рассчитывают региональные организаторы акции «Бессмертный полк».

«Мы готовимся к живому шествию, набираем волонтеров. Но пока никаких решений не принято. Определенность появится примерно к 15 апреля. Должно быть принято решение на уровне Москвы о проведении акции, но также нужен и указ губернатора, разрешающий массовые шествия. Поэтому сейчас готовимся одновременно и к онлайн-формату», – рассказал «Новому Дню» координатор «Бессмертного полка» в Свердловской области Валерий Басай.

Он добавил, что в случае проведения массового шествия участникам все равно придется носить маски и держать дистанцию. Чтобы обеспечить эти санитарные требования, понадобится больше волонтеров. На сегодняшний день координаторы «Бессмертного полка» нашли порядка 100 добровольцев, требуется еще столько же.

Валерий Басай отметил, что в прошлом году «Бессмертный полк» в Свердловской области проходил онлайн – участники загружали фотографии и имена воевавших родственников на сайт moypolk.ru. Тогда в акции приняли участие более 100 тысяч уральцев. Если пандемия не позволит провести шествие очно, организаторы предполагают, что число участников на сайте увеличится.

Добавим, что Екатеринбургский гарнизон готовится к проведению праздничного парада 9 Мая. Тренировки военных начнутся в апреле, а пока идет вакцинация парадных расчетов от коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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