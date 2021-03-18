Екатеринбургские военные начнут тренировки парада Победы в апреле

Екатеринбургский гарнизон начал подготовку к проведению праздничного парада 9 Мая. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Центрального военного округа, первые тренировки в городе пройдут в начале апреля. Сейчас парадные расчеты проходят вакцинацию от коронавируса. К началу репетиций парада все военнослужащие будут привиты.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга добавили, что в апреле пройдет первое заседание городского оргкомитета ко Дню Победы. Пока неясно, в каком формате состоится праздник – очном или заочном. «Мероприятия, посвященные 9 Мая, будут организованы с учетом эпидемической ситуации», – уточнила пресс-секретарь Виктория Мкртчян.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.21

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