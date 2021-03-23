В Екатеринбурге будут перекрывать улицы из-за репетиций парада: график

В Екатеринбурге начинается подготовка к проведению парада Победы. В администрации города составили график перекрытий дорог.

По традиции, с апреля начнутся тренировки на Вторчермете. Там будут перекрывать дороги 6, 8, 13, 15, 20 и 22 апреля. С 07:40 до 09:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской), а с 09:00 до 13:00 – по улицам Новосибирской 2-й (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской 2-й до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до Окружной) Окружной (от Новосибирской до Новосибирской 2-й).

В центре города первая репетиция пройдет 21 апреля. С 20:00 21 апреля до 04:00 часов 22 апреля, а также с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля будет закрыто движение по проспекту Ленина (от Пушкина до Хохрякова), улицам 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).

Также будут перекрывать движение в центре с 20:00 26 апреля до 04:00 27 апреля, с 20:00 30 апреля до 04:00 1 мая, с 20:00 4 мая до 04:00 5 мая, а также с 05:00 до 12:00 7 мая. Это касается участков: проспекта Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улиц Репина (от проспекта Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).

С 19:00 26 и 30 апреля, 4 мая на время прохождения войск и техники будут закрывать движение всех видов транспорта по улицам Окраинной (от Палисадной до Дорожной), Палисадной (от Окраинной до Новосибирской 2-й) Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Патриса Лумумбы (от Братской до Московской), Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по пандусам транспортной развязки на улице Московской. Эти же улицы будут закрыты в день генеральной репетиции и сам День Победы: 7 мая и 9 мая движение перекроют с 5 часов утра.

Парковку на площади 1905 года будут закрывать по следующему графику: с 20:00 21 апреля до 04:00 22 апреля, с 20:00 26 апреля до 04:00 27 апреля, с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля, с 20:00 30 апреля до 04:00 1 мая, с 20:00 4 мая до 04:00 5 мая, с 05:00 до 12:00 7 мая.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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