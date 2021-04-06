Танки в городе – началась подготовка к параду Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге на Вторчермете сегодня прошла первая в этом году тренировка тяжелой военной техники перед парадом Победы. Традиционно танки, БТР, БМПТ, бронеавтомобили, мотоциклы проехали по Вторчермету – по Второй Новосибирской улице. Для автомобилистов она, как и соседние, была перекрыта, а вот пешеходы смогли прийти и посмотреть вблизи репетиционный заезд военной техники, которая будет участвовать в параде 9 Мая.

Отметим, что запланировано еще пять утренних тренировок на Вторчермете, они пройдут 8, 13, 15, 20 и 22 апреля. Кроме того, будет четыре вечерних заезда по проспекту Ленина – 26 и 28 апреля, 1 и 4 мая. Еще одна дневная репетиция намечена на 5 мая, причем пройдет она в центре Екатеринбурга утром. Генеральный прогон стартует в 10:00 7 мая, техника выедет на площадь в пять часов утра.

Екатеринбург, Елена Сычева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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