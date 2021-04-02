День Победы в Екатеринбурге пройдет офлайн: парад, многотысячное шествие и гала-концерт

Власти Екатеринбурга разрешат проведение массовых мероприятий 9 Мая. Во время праздника состоится военный парад, пройдет «Бессмертный полк», будет вечерний гала-концерт и праздничный фейерверк из трех точек. Программа празднования Дня Победы была утверждена сегодня на заседании оргкомитета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, впервые в истории города генеральная репетиция парада Победы пройдет не в ночное время, а днем – в пятницу, 7 мая, в 10:00. На нее будут допущены зрители, с соблюдением санитарных мер. К этому дню на площади 1905 года будут установлены большие экраны, динамики и зрительские ряды. Также в Екатеринбурге состоятся традиционные акции к 9 Мая: вахта памяти «Пост № 1», легкоатлетические забеги «Весна Победы» и «Майская гроза», возложение цветов к мемориалам и встречи с ветеранами.

Главный военный парад начнется 9 мая в 10:00. Помимо пеших расчетов и военной техники в нем будет участвовать авиация. Сразу после этого на центральных улицах пройдет многотысячное шествие «Бессмертного полка». С 14:00 до 20:00 на площади 1905 года под открытым небом покажут историческую хронику и художественные фильмы о подвиге советских воинов.

В 19:00 в Историческом сквере начнется праздничный гала-концерт, который завершится салютом в 22:30. Залпы дадут орудия из трех точек уральской столицы: с акватории Городского пруда, в летнем парке «Уралмаш» и Преображенском парке.

Напомним, в Свердловской области пока действуют ограничения по Covid-19. Ежедневно в Екатеринбурге выявляется несколько десятков новых случаев коронавируса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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