На Среднем Урале не осталось производителей березового сока

В Свердловской области больше никто не собирает березовый сок в промышленных объемах – на полках магазинов представлена только продукция из Алтая и других регионов страны. Как сообщили «Новому Дню» в Свердловском облпотребсоюзе, когда-то, еще в СССР и в постперестроечные годы, предприятия региона занимались сбором и выпуском березового сока. Но теперь это стало попросту нерентабельно, в том числе из-за жестких требований надзорных органов. Еще несколько лет назад на прилавках можно было найти березовый сок, произведенный в Богдановиче, но компания больше не работает.

Зато ежегодно на сайтах объявлений можно найти информацию о частной продаже березового сока. Ценник – около ста рублей за литр, сейчас пока собираются предзаказы, сборщики обещают работать в экологически чистых районах области.

Сезон сбора березового сока начинается, когда температура воздуха не опускается ниже 5 градусов, снег уже растаял, на деревьях набухли почки, но еще не распустились. Как отмечают лесники, собирать сок нужно аккуратно, чтобы не повредить дерево. Для этого необходимо соблюдать три основных правила. Первое – делать правильное отверстие для сбора сока. «Ни в коем случае нельзя делать огромные V-образные выемки во всю ширину ствола дерева. Сок нужно собирать аккуратно. Лучше всего сделать одно маленькое, но довольно глубокое отверстие тонким сверлом или гвоздем диаметром 5-6 миллиметров, вставить в него коктейльную трубочку и собирать через нее сок в банку», – рассказывал ранее «Новому Региону» сборщик березового сока с 15-летним стажем Георгий Широбоков. Полная инструкция – по ссылке.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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