Екатеринбуржцы открыли сезон березового сока: купить литр можно от 50 рублей

В Свердловской области начался сезон сбора березового сока. Сайты объявлений пестрят предложениями купить свежий сок, продавцы говорят, что собирают его вдали от трасс. Литр стоит от 50 рублей.

Сезон березового сока стартует, когда на деревьях завязываются почки, но активного цветения еще нет. Он продолжается недолго – всего пару недель. Этим успевают воспользоваться любители натурального напитка. Жители Екатеринбурга рассказывают, что даже в черте города видели сборщиков сока. Например, в березовой роще возле Краснолесья были замечены люди с 5-литровыми бутылками. Но в объявлениях на «Авито» сборщики уверяют, что березовый сок собирают вдали от города и оживленных дорог.

«Березовый сок натуральный. Ежедневный сбор (2 раза в день). Берёзовый сок взятый подалее от населённых пунктов, где собираю черемшу. Аккуратный и чистый», – говорится в одном из объявлений.

Стоимость литра начинается от 50 рублей и доходит до нескольких сотен.

Напомним, лесники не советуют вообще собирать березовый сок. Но если уж вы это делаете, то нужно действовать аккуратно и соблюдать правила. Первое – делать правильное отверстие для сбора сока – маленькое (диаметром 5-6 миллиметров), но глубокое. В него можно вставить коктейльную трубочку. Второе правило – не собирать больше полутора литров с одного дерева, потому что это может навредить березе. Третье правило – после сбора обязательно закрыть отверстие, например, садовым варом, сухой веточкой или сучком.

Добавим, что в промышленных объемах в Свердловской области березовый сок уже не собирают. На полках магазинов в основном представлена продукция с Алтая и из других регионов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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