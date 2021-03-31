В пандемию число жалоб на продавцов дорогих чудо-приборов выросло вдвое. Пострадали пенсионеры

В Екатеринбурге за год пандемии в два раза увеличилось число жалоб горожан на предпринимателей, склоняющих клиентов к приобретению очень дорогостоящих, но зачастую ненужных товаров и услуг. Об этом говорит статистика городского Центра защиты прав потребителей. Часто жертвами такого агрессивного маркетинга становятся пожилые люди.

В редакцию «Нового Дня» обратилась екатеринбурженка Татьяна, чья 85-летняя родственница увлеклась массажерами от салона-магазина «Дом здоровья». Женщина беспокоится, что ее пожилая тетя поверила в чудодейственность предлагаемых товаров и спустит на них все сбережения.

«Пенсионеров завлекают в магазин через рекламные листовки или просто подходят на улице, а потом ласково уговаривают купить медицинское оборудование. Какой-то пластиковый китайский массажер стоит 34 тысячи рублей, хотя аналогичный можно заказать на «Алиэкспрессе» за 4 тысячи рублей. Массажные кровати продают за 160 тысяч рублей. Я пыталась найти на их сайте лицензию на товар, разрешительную документацию – ничего нет. Очень настораживает, как там принимают стариков. Сначала приглашают на чаепитие, проводят лекцию, затем предлагают полежать на массажной кровати, и в этот момент подсаживается консультант и начинает расспрашивать про пенсию, с кем живет пожилой человек, есть ли у него накопления. А потом предлагают купить понравившееся оборудование. Если денег не хватает, уговаривают оформить кредитный договор прямо в магазине. Там идет психологическая обработка: мы вас любим, вам не нужно жалеть денег на свое здоровье. Моя родственница уже пять раз ходила в этот салон», – рассказала Татьяна.

Схема привлечения покупателей в магазин вызвала вопросы у городского Центра защиты прав потребителей. «Пожилых людей приглашают получить бесплатный набор продуктов по предъявлению пенсионного удостоверения. Пенсионер заранее записывается, приходит в установленное время и попадает на презентацию товаров для, скажем так, восстановления здоровья, улучшения самочувствия и так далее», – сообщила «Новому Дню» директор МБУ Янина Голубева. Проверка началась после того, как о странной промоакции снял сюжет «Четвертый канал». Журналисты пообщались с пенсионерами, которые пришли за бесплатной гречкой в салон, а вышли оттуда с кредитами. Так, одна из покупательниц приобрела разогревающий коврик за 45 тысяч рублей и была вполне довольна. Другой 75-летний клиент сообщил, что уже три года покупает в салоне товары, набрал восемь кредитов, и ему «ничего, нормально».

«В нашей базе есть несколько организаций с названием, где присутствует словосочетание «Дом здоровья». С 2016 года к нам поступило 10 обращений, все однотипные, касаются приобретения товаров, которые номинируются как товары для здоровья. Это различные турмалиновые коврики, массажные кровати, миостимуляторы, массажеры. Поэтому мы предполагаем, что это либо схожий бизнес, либо одна и та же организация. Потребители ссылались на то, что их обманули при покупке товара или предоставили им ненадлежащую информацию, которая привела к невозможности использования товара. Один потребитель в заявлении указал, что нет информации о противопоказаниях и документов о безопасности прибора. Последнее обращение поступало в мае 2020 года, в 2021 году жалоб на эту организацию пока не было», – рассказала Янина Голубева.

Она также напомнила о других уловках нечестных предпринимателей, наживающихся на доверии пенсионеров. Очень много жалоб в Центр правозащиты приходит на лже-оконщиков, которые делают ремонт за неадекватную цену, и коммерсантов, продающих «лечебное» постельное белье за десятки тысяч рублей. В последнее время участились жалобы на частные мастерские, которые выставляют огромный счет за диагностику и ремонт сломанной бытовой техники, а при отказе платить шантажируют невозвратом техники. Пожилые люди часто становятся жертвами финансового мисселинга. Например, их убеждают вместо договора вклада заключить договор инвестиционного страхования без гарантии возврата денег. Или при совершении крупных покупок подсовывают листы с дополнительными условиями в кредитный договор, и в таком случае обманутый клиент получает, например, повышенную процентную ставку и навязанную страховку. Зачастую такие договоры составляются после многочасовых уговоров клиента, когда он вымотан и не может спросить совета у родственников.

«К сожалению, у нас много одиноких и брошенных пенсионеров, которых легко обмануть. Они сидят дома и смотрят только телевизор. У них есть иллюзия информированности, им кажется, что их огромный жизненный опыт позволит распознать обман. Но мошенники умеют расположить к себе, войти в доверие. Они часто ссылаются на федеральные программы, называют имена известных депутатов, представляются сотрудниками официальных органов. Поэтому важно постоянно проводить информационную работу среди пожилых. Мы советуем пенсионерам не пускать незнакомцев к себе домой, не ходить на презентации. А если собрались за бесплатным товаром, то не брать с собой паспорт, банковскую карту, большую сумму денег наличными. Тогда спонтанной покупки, о которой придется жалеть, не случится», – заключила Янина Голубева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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