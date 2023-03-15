В Екатеринбурге вновь активизировались продавцы бесполезных «чудо-массажеров»

В Екатеринбурге снова появились распродажи «чудо-товаров», где покупателям навязывают ненужные вещи за очень большие деньги. Чаще всего жертвами агрессивного маркетинга становятся пожилые люди. Об активизации мошенников сообщила директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

По ее словам, в марте стали поступать жалобы на продавцов, предлагающих товары на дому или на презентациях. Зачастую речь идет о продаже массажных накидок, которые якобы имеют оздоровительные свойства. Стоят такие накидки несколько десятков тысяч рублей.

Специалисты центра фиксируют почти двукратный рост жалоб на мастерские по ремонту бытовой техники, продавцов мебели и домашней утвари, а также резкое увеличение с начала года обращений по поводу низкого качества косметологических услуг. Всего с начала 2023 года центр защиты прав потребителей принял уже порядка 1 тысячи обращений от горожан.

«В более половине случаев мы помогаем потребителю составить досудебную претензию или оформить заявление в адрес предполагаемого нарушителя. По статистике, примерно 5% таких претензий уходят в суды, и большая часть исковых заявлений разрешается в пользу потребителя. Мы еще на стадии консультации серьезно анализируем обращение и делаем вероятностный прогноз, чтобы не втягивать заявителей в бесперспективный судебный спор», – рассказала Янина Голубева.

Все услуги муниципальный центр по защите прав потребителей оказывает бесплатно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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