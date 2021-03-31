В сети стало больше фальшивых сайтов туроператоров: как не попасться мошенникам

Эксперты фиксируют резкий рост числа фальшивых сайтов, которые под видом туроператоров или турагентов предлагают туристам бронировать путевки или авиабилеты, а по факту – просто списывают деньги с карт. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно соблюдать несколько важных правил.

На фоне роста спроса на туристические поездки эксперты фиксируют увеличение количества фальшивых сайтов туроператоров, сообщает пресс-служба Российской системы качества. В 2020 году Банк России инициировал блокировку 7680 мошеннических сайтов, из которых 6256 продавали фальшивые билеты на поезда и самолеты, а фактически являлись сервисами переводов денег между физлицами. «Бронируя» услуги через такой сайт, турист просто лишается средств, при этом остается без поездки.

По данным экспертов Роскачества, мошенники действуют по нескольким типичным схемам. Создаются сайты, которые как две капли воды похожи на страницы реальных туроператоров и турагентов, сервисов по продаже железнодорожных и авиабилетов. Бывает, что мошенники даже заимствуют реальные реквизиты у настоящих туристических фирм (как правило, уже прекративших деятельность). В МВД отмечали, что сайты «регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами», хотя сами мошенники физически находились в России. Во-вторых, такие «продавцы» рекламируют свои сайты через социальные сети и поисковики. Гражданам обещают большие скидки и быстрое бронирование. Поскольку туристические услуги стоят недешево, туристов сопровождает некий менеджер, который действительно отвечает на звонки и вопросы, ведет переписку на сайте. А затем потребителю выписываются фальшивые документы на приобретенный тур. Словом, работа фальшивых сайтов очень похожа на работу действующих сайтов турфирм.

«Ввиду высокого профессионализма мошенников достаточно трудно отличить настоящих туроператоров и продавцов путевок от злоумышленников», – говорят в Роскачестве.

Поэтому следует соблюдать некоторые рекомендации, которые позволят себя обезопасить. Приводим советы от центра цифровой экспертизы Роскачества:

Покупайте билеты только на официальных сайтах турагентств (желательно крупных и известных). Обязательно внимательно проверяйте доменное имя ресурса и дату его создания (например, через сервисы whois). В случае если ресурс был создан недавно – например, месяц-два назад, – крайне высока вероятность, что он мошеннический.

Соблюдайте «презумпцию недоверия»: наличие у фирмы кол-центра и солидно выглядящих документов еще не гарантирует ее реальности. Узнайте в поисковике актуальную информацию о пансионате и турфирме. Проверьте, включен ли туроператор в федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии (в карточке фирмы) и рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки.

Будьте особенно внимательны, если за тур просят внести сразу полную стоимость (например, обещая в этом случае сделать большую скидку) и при этом давят на необходимость быстрого принятия решения – это могут быть мошеннические уловки.

В наиболее популярных у россиян регионах (Краснодарский край и Крым) на сайте министерств есть бесплатные горячие линии по вопросам курортов, где можно задать вопрос про конкретного оператора или пансионат напрямую.

Не рекомендуется переходить по ссылкам из туристических рассылок из-за вероятности фишинга. Вводите адрес сайта в поисковике самостоятельно.

Не приобретайте билеты на тех сайтах, которые предлагают вам совершить перевод на карту частному лицу.

Соблюдайте общие правила безопасности в сети, пользуйтесь антивирусом, который может предупредить о переходе на фишинговый сайт, и используйте для интернет-покупок не зарплатную, а отдельную виртуальную карту.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 31.03.21

В пандемию число жалоб на продавцов дорогих чудо-приборов выросло вдвое. Пострадали пенсионеры. / В центр города вернулись сотни уток (ФОТО). / Водитель «Лексуса», устроивший пьяное ДТП с двумя погибшими, пойдет под суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»