Депутаты медицинской фракции выберут себе по больнице

В Екатеринбургской городской думе состоялось первое заседание медицинской фракции, созданной для помощи больницам. Пока в группу входят 9 депутатов из разных политических партий: Алексей Вихарев, Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Алексей Мещеряков, Павел Пустозеров, Римма Скоморохова, Олег Гордеев, Виктор Сомиков.

Инициатор создания группы, депутат Алексей Вихарев, рассказал, что на первой встрече было принято несколько решений. Самое главное – каждый депутат выберет конкретную больницу или поликлинику для оказания шефской помощи. «Решили, что не будем ограничивать себя территорией округа или прописки, главная задача – охватить все учреждения города», – написал Вихарев в соцсети. В ближайшие две недели участники группы встретятся с руководством больниц и выяснят, какие у них проблемы и потребности. После чего уже депутаты подключат свои связи и возможности, будут просить помощи у бизнесменов, крупных организаций и фондов.

Еще депутатам хотелось бы встретиться с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым для того, чтобы скоординировать общие действия.

На заседании всплыл важный организационный вопрос. Сейчас один депутат по регламенту не может работать в нескольких группах, а должен выбрать только одну. Это серьезно ограничивает возможность увеличения медицинской фракции. «Часть моих коллег уже состоят в других объединениях, например, в женской фракции или группе развития Академического района. И официально вступить в медицинскую фракцию не могут, хотя очень хотят. Решили, что постараемся изменить положение, чтоб все желающие могли присоединиться к нашей работе. Приглашаем всех депутатов. Чем нас будет больше, тем лучше», – отметил Вихарев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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