Депутаты обсудят с минздравом земельный налог

Екатеринбургские врачи просят снижения земельного налога – об этом они рассказали представителям «медицинской фракции» городской думы в ходе личных встреч, инициированных народными избранниками. Так, депутат Дмитрий Николаев сообщил, что разговаривал с главным врачом ЦГКБ № 1 Дмитрием Айрапетовым. «На сегодняшний день они платят земельный налог, причем не очень маленький, конкретно по ЦГКБ № 1 – по году 17 млн рублей за землю, то есть выделяется субсидия, и вместо того чтобы распределить на свои нужды, он вынужден платить налог. Пояснил также, что до 2016-2017 года больницы не платили, не было у них такой обязанности, но по каким-то причинам было принято решение, что земельный налог должны больницы платить. Он высказал пожелание – если бы мы приняли решение на уровне муниципалитета совместно с администрацией города отменить… Я понимаю, что отменить налог экономически сложно – администрация не пойдет, но хотя бы снизить вполовину. Это был бы идеальный вариант в нынешних реалиях. Это очень поможет, они перераспределят средства на свои нужды, закрывать свои потребности – на модернизацию деньги пускать», – сказал Николаев.

Инициативу о снижении налога депутаты медицинской фракции собираются обсудить с мэром города Алексеем Орловым и главой министерства здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым.

Добавим, в ближайшее время депутаты продолжат рабочие встречи с главврачами больниц Екатеринбурга. Председатель группы Алексей Вихарев предложил коллегам наметить план работы по оказанию помощи выбранному медучреждению. «Нужно определить задачи, составить калькуляцию, провести встречи с руководителями крупных организаций и учреждений на территории своего округа на предмет спонсорской помощи больницам, провести встречи с руководителями благотворительных фондов, при необходимости – объявить сбор средств на покупку оборудования или оказания иной помощи. Готов каждому подсказать, к какому ответственному бизнесу обратиться, вместе составим письма, запланируем встречи, или сходим поговорим, начнем полноценно работу», – сказал он.

Напомним, сейчас в группу входят девять депутатов из разных партий: Алексей Вихарев, Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Алексей Мещеряков, Павел Пустозеров, Римма Скоморохова, Олег Гордеев, Виктор Сомиков. Ранее они обратились к спикеру ЕГД с просьбой отменить текущее положение, которое ограничивает народных избранников, позволяя состоять только в одной думской группе. Инициативу должны будут рассмотреть на одном из заседаний гордумы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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