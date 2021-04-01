На пожаре в Екатеринбурге погибли рептилии

Сегодня рано утром, около 6 часов, на улице Завокзальной в Екатеринбурге загорелся склад, расположенный в подвале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, после тушения пожара в подвале был найден террариум, в котором выращивались мелкие рептилии. Все животные погибли. К каким отрядам, семействам и видам принадлежали рептилии – в ведомстве ответить затруднились.

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 25 человек личного состава. В 07:13 огонь был локализован, в 07:35 открытое горение ликвидировано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.04.21

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