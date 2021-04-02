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Пятница, 2 апреля 2021, 09:30 мск

Новости Екатеринбург

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Прокуратура выясняет, как погибли рептилии на пожаре

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию о гибели обитателей террариума во время пожара на улице Завокзальной в Екатеринбурге.

Как сообщили «Новому Дню» в ведомстве, к проведению проверки прокуратура привлекла специалистов регионального отделения Россельхознадзора. Специалисты совместно оценят соблюдение законодательства в сфере ветеринарии и требований закона в области охраны и использования животного мира.

Напомним, утром 1 апреля на улице Завокзальной в Екатеринбурге загорелся склад, расположенный в подвале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, после тушения пожара в подвале был найден террариум, в котором выращивались мелкие рептилии. Все животные погибли. К каким отрядам, семействам и видам принадлежали рептилии – в ведомстве ответить затруднились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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