Прокуратура выясняет, как погибли рептилии на пожаре

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию о гибели обитателей террариума во время пожара на улице Завокзальной в Екатеринбурге.

Как сообщили «Новому Дню» в ведомстве, к проведению проверки прокуратура привлекла специалистов регионального отделения Россельхознадзора. Специалисты совместно оценят соблюдение законодательства в сфере ветеринарии и требований закона в области охраны и использования животного мира.

Напомним, утром 1 апреля на улице Завокзальной в Екатеринбурге загорелся склад, расположенный в подвале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, после тушения пожара в подвале был найден террариум, в котором выращивались мелкие рептилии. Все животные погибли. К каким отрядам, семействам и видам принадлежали рептилии – в ведомстве ответить затруднились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.04.21

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