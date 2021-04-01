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Четверг, 1 апреля 2021, 09:48 мск

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Консульство США в Екатеринбурге перестало выдавать визы

С 1 апреля 2021 года Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США. Об этом говорится на официальном сайте посольства США в России.

В заявлении сообщается, что с 1 апреля консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России. Визовые услуги будут предоставляться настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала.

В то же время посол США в России Джон Салливан заявляет: «Наши дипломатические отношения имеют более чем двухсотлетнюю историю. Посольство США в РФ продолжит важную работу по представлению интересов Соединенных Штатов в России и реализацию внешней политики президента Байдена. Эта работа включает в себя оказание поддержки гражданам США, защиту интересов американского бизнеса, двустороннюю и многостороннюю дипломатию: это и борьба с Covid-19, и укрепление глобальной медицинской безопасности, и отстаивание таких универсальных прав человека, как свобода слова и мирных собраний, и ключевые переговоры по контролю над вооружениями, которые сделают мир более безопасным для всех».

Екатеринбург, Москва, Вашингтон, Елена Владимирова

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Метки / США

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