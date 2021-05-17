Консул США попрощалась с уральцами, но надеется вернуться

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу возвращается домой. Об этом она сама сообщила на странице консульства в инстаграме.

«Несмотря на то, что из-за пандемии у меня было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе, я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!» – написала Эми Сторроу.

Кроме того, она выразила надежду на то, что в скором времени американцы возобновят работу в Екатеринбурге в полном объеме.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 апреля 2021 года Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановило оказание визовых и предоставление консульских услуг гражданам США. В заявлении дипмиссии сообщалось, что с 1 апреля консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России. Визовые услуги будут предоставляться настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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