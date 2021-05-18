В Екатеринбурге у консульства сняли флаг США (ФОТО)

Генеральное Консульство США в Екатеринбурге временно приостановило работу с гражданами, а Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу отправилась на Родину, оставив всем неравнодушным прощальное письмо в фейсбуке.

Американский флаг перед зданием консульства уже снят, а на случайных посетителей смотрит одиноко стоящий флагшток, и встречают перед входом сотрудники охраны. Оповещающие таблички пока находятся на внешней стороне здания бывшего консульства, однако, по сообщению охранников, и их должны снять до возвращения консульства в Екатеринбург.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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