После закрытия дипмиссий в Екатеринбурге планируют развивать институт почетных консулов

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области планирует развивать в Екатеринбурге институт почетных консулов – представителей стран, официально не состоящих на дипломатической службе. В частности, рассчитывают на предпринимателей из стран Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом рассказал заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин, отвечая на вопрос о возможном открытии новых дипломатических миссий в 2023 году.

«По новым дипмиссиям не скажу. Но мы работаем по расширению института почетных консулов. Те бизнесмены, которые тут имеют тесные контакты, они помогают нам продвигать интересы страны, которую представляют. Например, почетные консулы Монголии и Армении очень помогают и своей стране, и нам. Одного-двух [в год] – будем наращивать с такими темпами», – отметил Олег Александрин на пресс-конференции «Интерфакс-Урал», отвечая на вопрос «Нового Дня». Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавил, что речь идет о почетных консулах, которые будут представлять страны ЮВА и Африки.

Напомним, почетный консул – это лицо, не состоящее на дипломатической службе представляемого государства, но выполняющее некоторые консульские функции. Они не могут выдавать документы строгой отчетности (паспорта, визы), но могут выступать с ходатайствами перед властями государства пребывания (гражданами которого они обычно и являются). Чаще всего такую роль на себя берут предприниматели. Что касается общего количества официальных дипломатических миссий в Екатеринбурге, оно сильно не сократилось, – отметил Александрин.

«В 2022 году приостановили работу британцы, американцы. Чехи совсем прекратили работу. Франция и Германия продолжают работу. Кардинальной перестройки нет – не сказал бы, что все обрушилось, – ответил Олег Александрин на вопрос «Нового Дня». – Стоит ожидать таких направлений, как Иран. Пока не знаю, в каком статусе появится представитель. Возможно, это будет торгпред. С Казахстаном давно обсуждается вопрос по консульству». Андрей Беседин добавил, что уехали из Екатеринбурга только представители Чехии. Британцы и американцы, заявившие о приостановке работы, какую-то деятельность ведут. «Мы не очень понимаем статус некоторых дипмиссий. Внешне они не работают, но генконсул находится на территории России и иногда идет какая-то деятельность, – говорит Беседин. – До 2022 года всего было 19 дипмиссий, вместе с почетными консулами – 24 или 25».

Напомним, в 2022 году из-за несогласия с проведением Россией специальной военной операции в Екатеринбурге закрылись генеральные консульства Великобритании, США и Чехии, а также Болгарии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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