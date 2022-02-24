Генконсульство Чехии в Екатеринбурге временно прекращает деятельность

Правительство Чехии приняло решение временно прекратить работу двух консульств в российских городах: в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Петра Фиала. Также правительство Чехии отозвало разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары и Брно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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