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Пятница, 29 июля 2022, 13:47 мск

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В Екатеринбурге закрылось консульство Болгарии

В Екатеринбурге закрылось консульство Болгарии. Причина – приостановка российского дипломатического присутствия в балканской стране. «Болгария временно закроет консульство в Екатеринбурге и ожидает пропорциональных действий с российской стороны по отношению к генеральному консульству России в городе Русе», – пишет «Интерфакс».

Ранее Болгария заблокировала банковский перевод на сумму около 890 000 долларов США для посольства России, а до этого МИД страны назвал 70 сотрудников представительств России персонами нон грата.

Екатеринбург, Елена Сычева

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