В Екатеринбурге закрылось консульство Болгарии. Причина – приостановка российского дипломатического присутствия в балканской стране. «Болгария временно закроет консульство в Екатеринбурге и ожидает пропорциональных действий с российской стороны по отношению к генеральному консульству России в городе Русе», – пишет «Интерфакс».
Ранее Болгария заблокировала банковский перевод на сумму около 890 000 долларов США для посольства России, а до этого МИД страны назвал 70 сотрудников представительств России персонами нон грата.
Екатеринбург, Елена Сычева
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