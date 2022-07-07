Болгария заблокировала перевод на зарплаты российских дипломатов

Болгария заблокировала банковский перевод на сумму около 890 000 долларов США для посольства России, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра финансов Асена Васильева. София недавно выслала 70 сотрудников российского посольства

«Есть банковский перевод для посольства России, который попадает прямо под санкции Еврокомиссии. Никакие банковские счета не заморожены», – сказал Васильев журналистам.

По его словам, российская дипмиссия запросила исключение, потому что ей нужны были средства для оплаты труда сотрудников. Министр добавил, что правительство Болгарии в настоящее время ведет переговоры с Брюсселем о том, следует ли отказаться от санкций и разрешить передачу.

Отношения между бывшими союзниками Москвой и Софией в последние годы были натянутыми. Болгария несколько раз высылала российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже.

На прошлой неделе правительство уходящего премьер-министра Кирилла Петкова признало нежелательными персонами 70 дипломатов и других сотрудников российской дипмиссии. София считает, что некоторые дипломаты работали на спецслужбы. Посол России в Софии в ответ на недружественный жест заявила, что попросит российское правительство закрыть посольство.

София, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»