Болгария объявила персонами «нон грата» 70 российских дипломатов

Болгария во вторник, 28 июня приняла решение выслать из страны 70 дипломатических работников и представителей технического персонала посольства России, – сообщает ТАСС.

В посольстве России в Болгарии сказали: «Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России». , – сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Премьер-министр Кирил Болгарии Петков сказал, что все 70 высылаемых российских дипломатов, уличенных в якобы «шпионаже», покинут страну одним рейсом в воскресенье, 3 июля.

Со своей стороны в российском МИДе заявили, что «Россия даст ответ на высылку Болгарией 70 дипломатов».

София, Иван Бабурин

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