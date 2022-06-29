Болгария временно закроет консульство в Екатеринбурге

Болгария временно закрывает свое консульство в Екатеринбурге, а также планирует сократить численность сотрудников российских представительств. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Ирена Димитрова в устной ноте, переданной послу России Элеоноре Митрофановой.

Как говорится на сайте МИД Болгарии, от России ждут, что она закроет свое генеральное консульство в Русе, а Болгария временно закрывает консульство в Екатеринбурге. Кроме того, послу России Элеоноре Митрофановой был предоставлен поименный список всех 70 сотрудников представительств России в Болгарии, которые были объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну до полуночи 3 июля.

«Элеонора Митрофанова была проинформирована о решении болгарской стороны сократить численность сотрудников российских представительств в Болгарии до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в Российской Федерации. Численность должна быть сохранена в пределах до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников», – говорится в ноте МИД Болгарии.

В своем решении болгарская сторона ссылается на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях, по которому страна вправе регулировать численность представителей. Также причиной высылки российских дипломатов стала деятельность российских должностных лиц, «классифицированная соответствующими учреждениями как угроза национальной безопасности», которая «является основанием для объявления их нежелательными».

Напомним, Болгария во вторник, 28 июня приняла решение выслать из страны 70 дипломатических работников и представителей технического персонала посольства России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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