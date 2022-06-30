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Четверг, 30 июня 2022, 11:38 мск

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Визовый центр Бельгии в Екатеринбурге не будет принимать документы на турвизу

С завтрашнего дня визовые центры VFS.Global прекращают прием документов на туристическую визу в Бельгию, это связано с решением посольства. Получить можно будет только студенческую и рабочую визу при условии въезда в Бельгию до 31 августа.

«По независящим от нас изменениям в летний период возможности выдачи визы будут ограничены. С 1 июля визовый центр будет принимать только заявление на получение категории виз: студенческая виза для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа; рабочая виза (однократная) для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа; виза для воссоединения семьи, только для членов семьи, которые сопровождают заявителей на перевозку и планируют прибыть в Бельгию до 31 августа», – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте визовых центров VFS.Global в России.

Туристов предупреждают, что никаких исключений сделано быть не может. До какого срока будет действовать ограничение, неизвестно.

Напомним, ранее выдачу турвиз россиянам приостановили и другие страны: Польша, Чехия, Дания, Латвия, Эстония, Нидерланды, Словакия. Также в Екатеринбурге на этой неделе закрылось консульство Болгарии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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