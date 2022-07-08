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Пятница, 8 июля 2022, 11:05 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге закроют проезд к бывшему консульству США

В центре Екатеринбурга специалисты Водоканала на месяц перекроют улицу Гоголя для прокладки водопроводных сетей. Работы будут проводиться на участке от улицы Энгельса до здания № 15а на улице Гоголя (ранее там располагалось консульство США).

Ограничения для движения транспорта продлятся с 30 июля по 3 сентября 2022 года. «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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