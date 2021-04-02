Ушло в суд дело пьяного лихача, невеста которого выпала из машины и разбилась

В Ленинский суд Екатеринбурга отправлено уголовное дело о громкой аварии со смертельным исходом: нетрезвый обвиняемый разогнал автомобиль до 130 км/ч, врезался в ограждение, а его невеста, ехавшая на заднем сиденье, выпала из машины и разбилась насмерть.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых напомнил, что ДТП случилось 21 ноября 2020 года около 21:30. Нетрезвый 32-летний водитель ехал на автомобиле «Фольксваген Поло» по улице Академика Сахарова в направлении улицы Вильгельма де Геннина. В нарушение требований ПДД он разогнался до 130 километров в час и врезался в ограждение. Его 35-летняя невеста, которая не была пристегнута ремнем безопасности, выпала из машины на проезжую часть и погибла от полученных травм до приезда скорой помощи. Второй пассажир, 40-летний мужчина, от госпитализации отказался.

Как уже сообщал «Новый День», сам водитель тоже не пользовался ремнем безопасности. Он получил проникающее ранение грудной клетки (от осколка забора) и был доставлен в больницу. Очевидцы аварии сразу заявили, что водитель и его друг на переднем пассажирском сиденье были пьяны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.04.21

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