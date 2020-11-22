В Академическом иномарка на большой скорости влетела в забор: пассажирка погибла, водитель тяжело ранен

Вчера поздно вечером в Академическом районе автомобиль «Фольскваген Поло» снес ограждения на дороге и вылетел на встречную полосу. В салоне машины находилась три человека: двое мужчин и женщина. Пассажирка сидела на заднем сиденье не пристегнутая, от полученных травм она скончалась еще до приезда скорой помощи.

ДТП случилось около 21:32 напротив дома № 47 по улице Академика Сахарова.

«Предварительно установлено, что водитель «Фольксваген Поло», двигаясь по улице Академика Сахарова со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Вильгельма де Геннина не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на бордюр с последующим наездом на ограждение» – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По данным Госавтоинспекции, погибшей пассажирке было 35 лет. Второй пассажир – 40-летний мужчина – находился спереди и также не был пристегнут. После аварии его осмотрели медики, но он отказался от госпитализации.

Водитель тоже не пользовался ремнем безопасности. Он получил проникающее ранение грудной клетки (от осколка забора) и был доставлен в больницу. 32-летний мужчина имеет стаж вождения 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз.

Очевидцы аварии утверждают, что водитель и его друг на переднем пассажирском сиденье были пьяны. Но в Госавтоинспекции эту информацию пока не подтверждают. «Сотрудниками полиции на месте были проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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