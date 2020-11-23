За выходные в Екатеринбурге поймали 29 пьяных водителей

В выходные сотрудники ГИБДД Екатеринбурга поймали 29 водителей с признаками опьянения, сообщили в пресс-службе ведомства. Восемь из них отказались проходить медицинское освидетельствование, двое – уже попадались пьяными за рулем, теперь им грозит уголовная ответственность. Еще десять человек ездили, не имея водительских прав. В ГИБДД города попросили сообщать о фактах пьянства за рулем телефонам 02 или 112.

Напомним, в минувшую субботу в Академическом случилось жуткое ДТП – Volkswagen, ехавший на большой скорости по проспекту Академика Сахарова, влетел в ограждение, чудом не зацепив на «зебрах» двух пешеходов. Водителю, который, по некоторым данным, был в состоянии алкогольного опьянения, проткнуло грудь штырем от забора, мужчина был госпитализирован, пассажир с переднего сидения отделался незначительными повреждениями, а девушка, ехавшая позади, скончалась до приезда скорой. Сообщается, что жертва ДТП была помолвлена с водителем, они готовились к свадьбе.

ДТП в Академическом

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.20

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