В Екатеринбурге осталось семь ковидных скорых

В Екатеринбурге осталось только семь бригад скорой медицинской помощи, которые работают с ковидными пациентами. Об этом «Новому Дню» рассказали в оперативном штабе региона. Ещё месяц назад пациентов с коронавирусом возили девять машин СМП. Сокращение связано со снижением числа вызовов по поводу Covid-19.

«В пиковые периоды вызовы по Covid-19 обслуживали три подстанции с максимальным количеством бригад до 40. В сутки максимальное количество вызовов доходило до 600», – ранее говорили агентству в оперштабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.21

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