Мэрию Екатеринбурга эвакуируют: поступил сигнал о минировании

Сегодня в администрацию Екатеринбурга поступил телефонный сигнал о минировании. Сотрудники покидают здание. Об этом рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Читатели «Нового Дня» сообщают, что у ратуши стоят три пожарных машины, воду для которых набирают из ближайшего гидранта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.21

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