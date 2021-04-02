Сотрудники мэрии вернулись на свои рабочие места

Сотрудники администрации Екатеринбурга, эвакуированные из здания из-за угрозы взрыва, вернулись на свои рабочие места.

Как рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян, по пятницам рабочий день у муниципальных служащих заканчивается в 17:00, но из-за эвакуации многие из них не успели завершить работу и поэтому дождались, пока их снова пустят в здание.

Напомним, сегодня во второй половине дня в администрацию Екатеринбурга поступил телефонный сигнал о минировании. Сотрудники покинули здание и ждали на улице, пока в мэрии проходила проверка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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