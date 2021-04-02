ЛФК для постковида: комплекс упражнений от екатеринбургской больницы (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге пациенты, переболевшие коронавирусом, проходят реабилитацию в ЦГКБ № 3. Для их восстановления разработан комплекс упражнений и дыхательной гимнастики – уже через пару недель люди, которые не обходились без кислорода, дышат нормально и могут подниматься по лестнице. Гимнастика несложная, ее можно делать и дома. Специально для «Нового Дня» инструктор-методист центра реабилитации Владимир Буланкин продемонстрировал, как помочь себе после ковида. Комплекс он разработал сам, взяв за основу рекомендации минздрава и добавив упражнения для восстановления спортсменов и пациентов после инфарктов.

Комплекс упражнений после ковида

Зарядка состоит из двух частей, сначала – дыхательные упражнения, их делают стоя или лежа. «Движения совершаются вместе с дыханием, дыхание обычное, вытянутое по времени, без глубоких вдохов, без резких выдохов. Дыхание не должно быть глубоким, чтобы не получить гипервентиляцию. Никаких неприятных ощущений быть не должно – если пациент начал задыхаться, закашливаться, у него потемнело в глазах, я прошу сразу говорить. Мы останавливаемся, успокаиваем дыхание. Пациенты легко справляются даже после тяжелых поражений легких, меньше закашливаются. Это полезно для предотвращения образования спаек между легкими и плеврой», – пояснил механику выполнения Владимир Буланкин.

Затем идут упражнения из общей гимнастики – наклоны, повороты, приседания. Таким образом тренируются атрофированные мышцы и мозжечок, это важно для пациентов, которые долго лежали. Начинать стоит с небольшой амплитуды, лучше придерживаться за что-нибудь, постепенно координация восстановится и опора уже не потребуется. Инструктор советует дважды в день выполнять полный комплекс из гимнастики и дыхательных упражнений плюс дополнительно еще дважды в день повторять упражнения на дыхание. За пару недель ЛФК поможет восстановиться даже тяжелым пациентам.

На практике польза упражнений подтверждается. Татьяна Аркадьевна Кузовкова с коронавирусом провела в реанимации месяц, потом еще месяц лежала в отделении, теперь проходит реабилитацию. «Без кислорода вообще не могла жить, дышать. У меня было 65% поражения легких. Жила на кислороде, кислород снимали – и все падало. Сейчас без кислорода, стало гораздо лучше. Гимнастика работает – дней восемь занимаюсь, чувствую себя гораздо лучше. Могу подняться на третий этаж и спуститься, четвертый этаж не поддается пока но, думаю, осилю», – поделилась женщина.

Комплекс упражнений для восстановления после коронавируса с пояснениями инструктора – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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