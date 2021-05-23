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Воскресенье, 23 мая 2021, 11:51 мск

Новости Здоровье

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Названы последствия постковидного синдрома у заболевших после прививки

У привитых людей в случае заражения коронавирусом постковидный синдром будет проходить легче. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам профессора, при вакцинации весь процесс заболевания «происходит на уровне носоглотки», а постковидный синдром возникает, когда вирус опускается в легкие или разносится по всему организму. Об этом Гинцбург рассказал ТАСС.

Ранее завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин сообщил, что у многих переболевших коронавирусом людей медики диагностируют постковидный миокардит, проблемы с легкими, печенью, поджелудочной железой и ряд других неприятных последствий.

Москва, Наталья Петрова

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