Жители Уралмаша бунтуют против строительства высотки рядом с ДК Лаврова

Жители Уралмаша готовят митинг против строительства жилого дома на месте парковки рядом с концертным залом имени Лаврова. Люди считают, что застройщик нарушает их права – вместо обещанной публичной автостоянки появится высотка, которая закроет обзор близлежащим домам. Сотрудники Уральского центра народного искусства тоже не в восторге от планов девелопера, поскольку новая многоэтажка будет находиться всего в 50 метрах от ДК.

История спорного земельного участка тянется уже несколько лет. В 2009 года в администрации Екатеринбурга приняли решение построить трехуровневый подземный паркинг на проспекте Космонавтов рядом с метро «Уралмаш», чтобы горожане могли оставлять машины и пересаживаться на общественный транспорт. По результатам торгов земельный участок получила компания «МВ-Урал», но к работам приступила не сразу. Парковка была построена только к 2019 году, причем двухуровневая, и до сих пор остается закрытой для горожан. После сдачи объекта компания-застройщик выкупила участок и изменила вид его использования на «Многоэтажную жилую застройку до 100 метров».

Чтобы помешать намерениям «МВ-Урал», мэрия пыталась изменить статус участка с Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения) на Ц-3 (зона транспортной инфраструктуры), в рамках которого не разрешается жилищное строительство. Поправки в июне 2020 года поддержали депутаты городской думы. Но застройщик оспорил решение в суде и выиграл дело.

В марте этого года на месте пустующей парковки рабочие начали раскопки, и жильцы домов на улицах Уральских Рабочих и Кузнецова беспокоятся, что большая стройка все-таки состоится. Тем более, ранее это подтверждали охранники объекта. Горожане просят чиновников вновь поменять градостроительный статус площадки – только теперь на ЦС-3 (зона объектов культурно-зрелищного назначения). На этом настаивают и работники Уральского центра народного искусства. Они считают, что жилая высотка создаст огромные проблемы с подъездом транспорта к главному входу ДК, в котором проходят концерты и занимаются детские коллективы. В администрации Екатеринбурга сообщили, что готовы вынести этот вопрос на общественные обсуждения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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