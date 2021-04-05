Рядом с ДК Лаврова воткнут 18-этажку. Шокированные уралмашевцы пишут в прокуратуру и митингуют (ФОТО, ВИДЕО)

На Уралмаше разгорается конфликт из-за точечной застройки. Компания «МВ-Урал» планирует воткнуть 18-этажную жилую высотку почти вплотную к концертному залу имени Лаврова на проспекте Космонавтов. В этом случае здание встанет прямо перед окнами домов на Уральских рабочих, 2, и Кузнецова, 21. Местные жители считают действия коммерсантов незаконными и готовят обращение в прокуратуру. «Мы объединимся в инициативную группу. Тут четверть Уралмаша соберется, и пусть тогда застройщик с нами борется», – говорят возмущенные люди.

Жители Уралмаша против высотки у ДК Лаврова

«Новый День» ранее писал об истории спорного земельного участка возле бывшего ДК Лаврова. Компания «МВ-Урал» по заказу администрации города построила здесь перехватывающий подземный паркинг, затем выкупила участок готовой автостоянки и изменила вид его использования на многоэтажную жилую застройку высотой до 100 метров. Жильцы близлежащих домов об этом узнали случайно – в конце февраля рабочие со спецтехникой начали бурить грунт на площадке для геодезических исследований.

«Мы отправили запросы в администрацию города, депутатам, и так узнали, что готовится стройка. Непонятно, как застройщик вообще получил разрешение. Если дом построят, он будет находиться в 30 метрах от ДК Лаврова и полностью закроет его фасад. До метрополитена будет меньше 40 метров, до тепломагистрали СУГРЭС – меньше 20 метров. Это все нарушение нормативов. Мы будем запрашивать документы и обратимся в прокуратуру», – рассказала участница местного ТСЖ Елена.

Жильцы нижних этажей опасаются, что новый дом нарушит требования инсоляции, и в их квартирах «будет темно как в погребе». Кроме того, возле многоэтажек проходит трамвайная ветка, и если рядом появится еще одно высотное здание, то возникнет эффект звукового тоннеля. «Постоянно будет стоять такой звон, что ни нам окна не открыть, ни им», – отметила местная жительница Ольга.

Против точечной застройки резко выступают сотрудники концертного зала. «Размещенная на смежном земельном участке без согласования с нами подземная автостоянка на 23 машиноместа не решает проблем с парковкой, а напротив, усложняет подъезд транспорта и вход посетителей со стороны главного фасада. Надземная часть объекта практически перекрывает центральный вход в здание, въезд и выезд автомобилей затруднены, что не отвечает требованиям безопасности посетителей. В настоящее время строительство многоэтажного жилого дома в непосредственной близости от учреждения культуры не только усугубит все указанные проблемы, но и лишит нас имиджевой привлекательности», – говорится в письме директора Уральского центра народного искусства Марины Боровковой в городской департамент архитектуры и градостроительства.

Жители домов и работники культуры просят мэрию изменить территориальную зону площадки рядом с концертным залом: вместо Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения) закрепить в документах ЦС-3 (зона объектов культурно-зрелищного назначения). Тогда строительство жилого дома на этом участке будет невозможно. Администрация поддержала инициативу жителей и готовит общественные слушания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

Школьники из Баранчинского познакомились с Техническим университетом УГМК (ФОТО). / Слух дня: ледовую арену исключают из списка объектов Универсиады. / Посетителям торговых центров введут вакцины от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»