Госэкзамены в УрФУ опять отменены

Государственные экзамены в УрФУ в 2021 году снова отменены. Исключение сделают только для нескольких направлений подготовки, преимущественно инженерного профиля.

Решения о проведении государственной итоговой аттестации будут приниматься отдельно по каждой образовательной программе и утверждаться учеными советами институтов УрФУ. Об этом сообщил сегодня официальный телеграм-канал университета.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году государственные выпускные экзамены у студентов УрФУ большинства специальностей тоже были отменены из-за ситуации с коронавирусом. Их оставили только по 15 направлениям. При этом соблюдались многочисленные меры предосторожности. Студенты сдавали экзамены дистанционно, подтвердив свою личность через «Госуслуги». Сотрудники университета с помощью вебкамеры контролировали, что происходит в помещении и что открыто на экране ноутбука у студента.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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