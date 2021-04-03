В центре Екатеринбурга внезапно умер мужчина

Сегодня утром на проспекте Ленина около колледжа имени Ползунова было обнаружено тело мужчины средних лет. На месте работают сотрудники полиции и СУ СКР по Свердловской области.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что уже известно: смерть не криминальная. По его словам, местный житель, личность которого уже установлена, ехал на работу со своим знакомым в машине. Внезапно мужчине стало плохо, и он попросил водителя остановиться, а сам вышел из автомобиля – подышать свежим воздухом. Но это не помогло, мужчина скоропостижно скончался. По мнению специалистов, это мог быть инфаркт или инсульт, добавил Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.04.21

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