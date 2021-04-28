На улице Екатеринбурга снова внезапно умер человек

Сегодня утром в 06:50 жители Екатеринбурга обнаружили в районе остановки «Сварщиков» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга мертвого человека.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, граждане позвонили в полицию. Личность мужчины установлена, это местный житель по фамилии Галимьянов, 1957 г.р. «Его личные вещи были не тронуты, поэтому ограбление исключается. По одной из версий, у скончавшегося мог оторваться тромб», – рассказал Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, тело направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, но по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера.

Как уже сообщал «Новый День», это не первый подобный случай за последнее время. Утром 3 апреля мужчина, личность которого уже установлена, ехал на работу со своим знакомым в машине. Внезапно ему стало плохо, и он попросил водителя остановиться и сам вышел из автомобиля – подышать свежим воздухом. Но это не помогло, мужчина скоропостижно скончался около колледжа им. Ползунова. 12 апреля житель Полевского, работавший в Екатеринбурге, внезапно умер около 10 часов утра на улице 8 Марта, возле дома № 57.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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