В Екатеринбурге человек умер по дороге на работу

Житель Полевского, работавший в Екатеринбурге, умер сегодня утром на улице 8 Марта, возле дома № 57.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, уже проведен осмотр места происшествия, разыскиваются очевидцы, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сообщение об инциденте поступило в полицию из скорой помощи в 10:55. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции из ОП № 5 быстро установили личность скончавшегося мужчины – это гражданин Воробьёв 1962 г.р. из Полевского. По предварительным данным, он шел на работу и неожиданно почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи констатировали его смерть.

Напомним, подобный случай произошел в Екатеринбурге совсем недавно – 3 апреля. Местный житель, личность которого уже установлена, ехал на работу со своим знакомым в машине. Внезапно мужчине стало плохо, и он попросил водителя остановиться, а сам вышел из автомобиля – подышать свежим воздухом. Но это не помогло, мужчина скоропостижно скончался. По мнению специалистов, это мог быть инфаркт или инсульт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

За один квартал собаки Кольцовской таможни нашли более 50 кг насвая (ФОТО). / Куйвашев ответил на вопрос о следующих губернаторских выборах. / Бывшая помощница Орлова стала вице-мэром Екатеринбурга (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»