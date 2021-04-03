Студенты из Казахстана вернулись на Урал

Уже в понедельник, 5 апреля, к учебе могут вернуться студенты УрФУ из Казахстана.

Как сообщает официальный телеграм-канал университета, вчера 151 студент УрФУ из Казахстана вернулся в Екатеринбург чартерным рейсом «Уральских авиалиний» из Костаная. За штурвалом находился Герой России, пилот Дамир Юсупов. Сегодня у студентов возьмут ПЦР-тесты на коронавирус. В случае отрицательных результатов они уже с понедельника могут приступить к учебе.

Напомним, со второго семестра многие лекции в УрФУ проходят дистанционно, а практические занятия студенты посещают небольшими группами. При этом госэкзамены у выпускников большинства специальностей будут отменены, как и в прошлом году. Исключение сделают только для нескольких направлений подготовки, преимущественно инженерного профиля – год назад их было только 15. Решения о проведении государственной итоговой аттестации будут приниматься отдельно по каждой образовательной программе и утверждаться учеными советами институтов УрФУ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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