В Екатеринбурге снова обновят красную линию

Администрация Екатеринбурга оплатит обновление красной линии, связывающей ключевые достопримечательности в центральной части города. На госзакупках объявлен соответствующий аукцион, подрядчику заплатят максимум 150 тысяч рублей. Обновить объект должны до 31 мая.

Маршрут, по которому заново прорисуют красную линию, будет таким же, как и в прошлом году (до 2020 года линия проходила по другому пути). Ключевые точки – набережная Рабочей Молодежи, Плотинка, памятник Татищеву и де Геннину, Главпочтамт, дом Севастьянова, Литературный квартал, Храм-на-Крови, Усадьба Расторгуева-Харитонова, филармония, оперный театр, памятник Высоцкому, группе The Beatles, клавиатуре, улица Вайнера, «Эрмитаж-Урал» и другие достопримечательности. Общая протяженность маршрута – 6500 метров.

Подрядчик должен будет сначала зачистить следы старой краски, затем нанести свежую красную линию, причем в ТЗ уточняется, что для прорисовки надо использовать спецтехнику, «нанесение разметки ручным способом не допускается, так как не обеспечит качество, соответствующее требованиям Технического задания». Вероятно, это связано с тем, что в 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу, линию нанесли очень некачественно и переделывали трижды.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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