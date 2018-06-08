Красную линию Екатеринбурга переделают в третий раз (ФОТО)

Экскурсионный маршрут «Красная линия» в Екатеринбурге будет переделан в третий раз. Каждый год ее обновляют, однако в 2018-м ее сначала нанесли слишком бледно, а во второй раз почему-то решили проводить работы не ночью, как раньше, а днём – в итоге прохожие истоптали линию, бетон оказался в неаккуратных пятнах краски.

«Это даже не СМЭП виноват, а человеческий фактор. Работникам сказано было покрасить недокрашенные в первый раз участки. А работник у нас кто? «Не дурак». Ночью красить не захотел. Ну и делайте выводы. Сейчас эти «недураки» с металлическими щетками пойдут отдирать свои труды от бехатона и асфальта. Что из этого выйдет, увидим. А красили все годы машинкой под контролем волонтеров», – пояснил координатор проекта Андрей Злоказов.

Он также напомнил, что раньше деньги на краску собирали горожане, однако потом подключилась мэрия – теперь ежегодное обновление «Красной линии» оплачивает бюджет.

Добавим, «Красная линия» – туристический маршрут, который появился в 2011 году, он объединяет многие ключевые достопримечательности города, до которых можно дойти, двигаясь вдоль красной линии, нарисованной на асфальте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.06.18

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