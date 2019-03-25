В Екатеринбурге по заказу администрации обновят красную линию

В Екатеринбурге в этом году снова обновят красную линию за счет бюджета – администрация города выделяет на это 100 тысяч рублей. На сайте госзакупок опубликовали аукцион на обновление красной линии, которая проходит вдоль главных городских достопримечательностей. Выполнить задание необходимо до 15 мая. В ТЗ указано, что краску стоит наносить по следам уже существующей красной линии. Общая протяженность маршрута – 6500 м. Работы нужно проводить в сухую погоду при температуре воздуха выше +5.

Год назад в Екатеринбурге, перед ЧМ-2018, красную линию пришлось перерисовывать трижды. Сначала ее нарисовали слишком бледно. Затем исполнитель схалтурил, нанеся краску днем, а не ночью – и горожане вполне ожидаемо разнесли на обуви красную краску по пешеходным дорожкам. Подрядчика заставили оттирать асфальт и брусчатку и рисовать заново. Красная линия появилась в Екатеринбурге благодаря общественникам, первые несколько лет они обновляли туристический маршрут своими силами, собирая деньги через благотворительность.

В прошлом году РПЦ позаимствовала идеи и провела синию линию вдоль мест, которые каким-то образом связаны с Николаем II. К примеру, она прошла мимо Оперного театра, который был построен в юбилей дома Романовых.

Екатеринбург, служба информации

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