В Екатеринбурге «красная линия» подорожала в три раза и переехала к полпредству (СКРИНЫ)

Администрация Екатеринбурга в этом году снова оплатит обновление «красной линии», которая проходит вдоль главных центральных достопримечательностей города. По сравнению с прошлыми годами, работы подорожали в три раза – до 300 тысяч рублей. Длина линии осталась прежней, 6 500 метров, но маршрут несколько изменился. Теперь «красная линия» будет проходить по улице Добролюбова, где находится полпредство. В описании обозначено, что рисовать линии надо на противоположной стороне, у музея Эрнста Неизвестного, затем линия пройдет от сада ЦСИ по пешеходному мосту, вдоль набережной и через памятник группе «Битлз». В остальном маршрут останется прежним. Работы должны закончить до 15 мая.

Красная линия в Екатеринбурге появилась в 2011 году, ее маршрут проходит через достопримечательности, которые выбрали жители в интернет-голосовании. Сначала ее обновлением занимались добровольцы, с 2017 года финансирование выделяется из бюджета. В 2018 году к Царским дням РПЦ позаимствовала идеи и провела синюю линию вдоль мест, которые каким-то образом связаны с Николаем II. К примеру, она прошла мимо Оперного театра, который был построен в юбилей дома Романовых.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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