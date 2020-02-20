Две достопримечательности Екатеринбурга попали в рейтинг лучших по версии Google

Сервис «Google Карты» составил рейтинг 15 самых завораживающих туробъектов России. В него попали сразу две достопримечательности из Екатеринбурга – Каменные Палатки и Белая башня.

«Свое название скалы получили от озера Шарташ, располагающегося неподалеку, а

необычной формой обязаны воздействию ветра, воды и перепаду температур.

Шарташские скалы располагаются прямо в черте города, поэтому парк стал

излюбленным местом для прогулок и активного отдыха», – описали аналитики «Google Карты» гранитные скалы-останцы. «Водонапорная башня в Екатеринбурге давно не используется по назначению, однако остается одним из символов города и центром притяжения любителей необычной архитектуры», – такую характеристику дали Белой башне.

В рейтинг также попали порт Севкабель (Санкт-Петербург), набережная Дона (Ростов-на-Дону), стадион ФК «Краснодар», природный заповедник «Столбы» (Красноярский край), Камень Ермак (Пермский край), корабль-музей Гото Предестинация (Воронеж), башня Сююмбике (Казань), срелка Оки и Волги (Нижний Новгород), мост на остров Русском (Владивосток), Каолиновый карьер (Челябинская область), мыс Хобой на острове Ольхон (Иркутская область), полуостров Рыбачий (Мурманская область), Телецкое озеро (Алтай).

Таким образом, Екатеринбург стал единственным городом, который в список лучших достопримечательностей Google попал дважды. Однако в администрации города решили этому не радоваться. Как сообщили в пресс-службе мэрии, директор Екатеринбургского Центра гидов Константин Брыляков оценил результаты рейтинга как весьма субъективные. По его словам, Екатеринбург – город, имеющий множество исторически значимых мест и памятников архитектуры, поэтому рекомендовать к посещению лишь Каменные палатки и Белую башню он не стал бы. Брыляков посоветовал для лучшего знакомства с городом прогуляться по Красной линии. Красная линия в Екатеринбурге появилась в 2011 году. Пешеходный маршрут проходит через самые интересные достопримечательности города, которые выбрали его жители в интернет-голосовании. Ее обновлением ежегодно занимаются добровольцы, в последние годы подрисовку финансирует мэрия. А в 2018 году к Царским дням епархия провела по городу синюю линию, сообщив, что она обозначит места, связанные с императорской семьей.

Екатеринбург, Елена Иванова

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