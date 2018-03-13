В Екатеринбурге места, связанные с императорской семьей, соединят синей линией

В Екатеринбурге к Царским дням проведут синюю линию. Это аналог известной красной линии, которая проходит по историческому центру города, соединяя достопримечательности. Создать новый проект предложила епархия.

Синия линия будет проходить рядом с теми местами, которые связаны с семьей Николая II. «У нас есть в городе красная линия, которая объединяет наиболее интересные исторические проекты. Предлагается синей линией объединить те проекты, которые так или иначе связаны с царской семьей. Очевидно, это Храм-на-Крови, где было совершено преступление. Наверное, неожиданно, но это Оперный театр, который был построен в юбилей дома Романовых или Горный университет, который был построен в соответствии с указом императора. Все объекты, которые связаны с семьей Романовых, объединит синяя линия, завершить ее организаторы предлагают в мультимедийном центре «Россия – моя история», – рассказал в программе «Открытая студия» заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин. Линию нарисуют к Царским дням, которые пройдут в июле.

Напомним, проект «Красная линия» в Екатеринбурге разработали общественники. Линия объединяет большинство памятников архитектуры, культуры и современного искусства в центре города. Ежегодно летом ее обновляют силами волонтеров, собирая пожертвования. Последние несколько лет помощь в этом оказывает и администрация города, выделяя средства на закупку краски и необходимого инвентаря.

Екатеринбург, служба информации

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