Активисты проекта «Красная линия» снова собирают деньги

Публикации за 03.05.17

В Екатеринбурге начался сбор средств на помощь проекту «Красная линия». Это туристический маршрут, который объединяет многие ключевые достопримечательности города красной линией на асфальте. Не хватает 30 тысяч рублей.

Как сообщил координатор проекта Андрей Злоказов на своей странице в Facebook, в этом году администрация Екатеринбурга согласилась помочь и за счет собственных средств нанести разметку на асфальт. В прошлом году приходилось собирать деньги и на краску, и на оборудование. Тем не менее, проекту требуются деньги, чтобы напечатать карты-путеводители по объектам «Красной линии» (она принимает участие в Ночи музеев), купить краску в баллончиках для нумерации объектов, а также подготовить фирменные футболки для гидов-волонтеров. «За 10 дней собрано всего 4 500 рублей! Наша с вами цель – собрать 30 000 рублей до 10 мая», – написал Злоказов на своей странице.

Тех, кто поможет проекту, наградят памятными сувенирами – значками, футболками и персональными экскурсиями, в зависимости от суммы взноса. Подробности о том, как помочь проекту, есть на сайте ekbredline.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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