Экс-депутата Госдумы требуют признать банкротом

Свердловский арбитражный суд рассматривает дело о признании банкротом Эдуарда Маркина, бывшего депутата Госдумы по Свердловской области от ЛДПР.

Как сообщается в материалах суда, иск подала межрайонная инспекция ФНС № 31 Свердловской области. Налоговики требуют признать их кредиторами Маркина и называют следующие суммы: 14 млн 799 тысяч рублей – основной долг, 3 млн рублей – неустойка и 742 тысячи рублей – штраф.

Суд вынес определение: ввести реструктуризацию долгов Маркина на шесть месяцев и утвердить его финансовым управляющим Дениса Васильчука. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Маркина назначено на 8 сентября. Отметим, что, согласно данным ФНС, бывший депутат сейчас проживает за границей, а именно – в Грузии.

Напомним, в декабре 2007 году в Госдуму от либерал-демократов Свердловской области попали лидеры двух региональных списков партии – глава СРО ЛДПР Владимир Таскаев и финансист Эдуард Маркин. В 2011 Эдуард Маркин избрался в Госдуму уже от Пермского края. В 2016 году он в думу не попал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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