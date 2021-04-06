В ближайшие дни в область придет более 50 тысяч доз вакцины от Covid-19

Буквально сегодня-завтра в Свердловскую область придет партия из 41 тысячи доз вакцины «Спутник V», потом, через несколько дней – еще более 9 тысяч доз, в том числе 3,2-3,5 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Он добавил, что, действительно, были определенные перерывы в поставках вакцины, но сейчас они возобновились. «Темпы вакцинации будут возрастать. Но пока есть достаточное число людей в ожидании», – признал он.

Напомним, по состоянию на 17 марта выразили желание поставить прививку от коронавируса более 200 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в феврале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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